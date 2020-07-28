Мумию российской пенсионерки нашли в сарае 

В Волгоградской области следователи нашли в сарае мумифицированное тело 90-летней пенсионерки. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 27 июля в СКР обратился глава администрации города Краснослободск с заявлением о безвестном исчезновении пожилой россиянки. Он рассказал, что женщина на протяжении нескольких месяцев не появлялась дома. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и отправились в домовладение, где проживала исчезнувшая.

Выяснилось, что женщина проживала с сыном и его женой, которые подтвердили, что давно не видели пропавшую, но при этом исправно получали ее пенсию. Криминалисты осмотрели дом с помощью новейшей техники и нашли в сарае мумию пропавшей. Супруги сознались, что между сыном и его матерью в декабре 2019 года произошел конфликт, мужчина ударил пенсионерку, после чего та упала и скончалась. Супруги спрятали ее тело в сарае.

Сотрудниками СКР назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

15 июля сообщалось, что Свердловский областной суд вынес приговор 23-летнему Александру Нетунаеву и его любовнице 25-летней Анастасии Рябухиной, которые убили четверых родственников и спрятали их тела в подвале.