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Девятилетняя девочка умерла во сне от коронавируса 

Алиса Селезнёва и ещё 8 18 минут назад
Жительница Флориды Кимора Линум умерла во сне после игры с друзьями. Ее родственники утверждают, что у девочки не было хронических заболеваний, пишет издание Mirror.
Школьница жаловалась на повышенную температуру, однако осмотревшие ее врачи решили, что это ОРВИ, не стали делать тест на коронавирус и отправили девочку домой, выздоравливать.
Через несколько дней Кимора Линум пришла после игры с друзьями, пожаловалась на усталость и легла спать. Мама девочки попыталась ее разбудить и обнаружила, что дочь не дышит. Бабушка делала ребенку искусственное дыхание, однако Кимора Линум умерла.
На COVID-19 девочку проверили уже после смерти. Анализы оказались положительными.
«Рамблер» писал, что в декабре 2019 года в Китае началась вспышка COVID-19. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,6 млн человек. Лидером по заболеваемости остаются США, где заболели более 4,3 млн человек.
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Происшествия , Видео , Другое , Причина смерти
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