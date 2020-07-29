Жительница Флориды Кимора Линум умерла во сне после игры с друзьями. Ее родственники утверждают, что у девочки не было хронических заболеваний, пишет издание Mirror.

Школьница жаловалась на повышенную температуру, однако осмотревшие ее врачи решили, что это ОРВИ, не стали делать тест на коронавирус и отправили девочку домой, выздоравливать.

Через несколько дней Кимора Линум пришла после игры с друзьями, пожаловалась на усталость и легла спать. Мама девочки попыталась ее разбудить и обнаружила, что дочь не дышит. Бабушка делала ребенку искусственное дыхание, однако Кимора Линум умерла.

На COVID-19 девочку проверили уже после смерти. Анализы оказались положительными.

«Рамблер» писал, что в декабре 2019 года в Китае началась вспышка COVID-19. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,6 млн человек. Лидером по заболеваемости остаются США, где заболели более 4,3 млн человек.