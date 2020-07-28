Во Флориде, США , умерла девятилетняя Кимора Линум. Причиной смерти оказалась коронавирусная инфекция, пишет Mirror. Однако при жизни ребенку не делали тест на COVID-19. Наличие опасного вируса установили уже посмертно.

За несколько дней до смерти у девочки была повышена температура. Ее госпитализировали, но по какой-то причине не проверили на ковид и отпустили домой. Через пару дней Кимора почувствовала себя лучше. В последний вечер она играла с друзьями на улице. Однако по возвращении домой девочка пожаловалась на сильную усталость, легла спать и уже не проснулась.

«Я трясла ее, кричала на нее, но не могла разбудить. Она просто перестала дышать», — рассказала убитая горем мать Киморы, Микаша Янг-Холмс.

На помощь прибежала бабушка, которая попыталась сделать девочке искусственное дыхание, однако спасти ребенка не удалось. Прибывшие медики констатировали летальный исход.

Как утверждают близкие, у Кими не было проблем со здоровьем — она не имела каких-либо сопутствующих заболеваний и всегда была бодрой и энергичной девочкой. Кимора стала пятым ребенком, умершим от коронавируса во Флориде.

Ранее ученые назвали болезнь, повышающую риск смерти от коронавируса в 12 раз.