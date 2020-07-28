Сведения очевидцев о пропавшем Ан-2 не подтвердились

Спасатели пока не подтвердили сведения очевидцев, которые якобы видели самолет Ан-2, пропавший 19 июля в Бурятии , сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС

"Кукурузник" авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"Поиски самолета продолжаются. По-прежнему работает два борта — Ми-8 и Ан-2. Вчера в районе поисков была высажена группа для проверки сведений очевидцев о возможном местонахождении самолета. Спасатели работают на местности для проверки сведений от очевидцев", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что из Новосибирска выехали добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" с беспилотным летательным аппаратом, который позволяет осуществлять поиски в течение шести часов и на расстоянии до 400 километров. Ми-8 и Ан-2, по данным на вечер понедельника, обследовали более 12 тысяч квадратных километров.