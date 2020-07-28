Глава Чукотки срочно госпитализирован

"В результате контакта с носителем Covid-19 несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования — пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лег в ГБУЗ "Чукотская областная больница". Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов", — написал Копин.