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Губернатора Чукотки госпитализировали после контакта с заразившимся коронавирусом 

ТАСС и ещё 5 46 минут назад
Глава Чукотки срочно госпитализирован
Фото: ТАСС
Губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован с высокой температурой в областную больницу после контакта с носителем коронавируса. Об этом глава региона написал в своем Instagram.

"В результате контакта с носителем Covid-19 несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования — пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лег в ГБУЗ "Чукотская областная больница". Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов", — написал Копин.

Чукотка находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Всего с начала пандемии в округе заразились 152 человека, 146 пациентов выздоровели, один умер.
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