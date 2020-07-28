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Опубликовано видео беспорядков в Портленде 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Портленде, США с новой силой начались беспорядки и общественные протесты. Протестующие штурмуют здание федерального суда. Против толпы работает отряд Министерства внутренней безопасности США. Военные в полном комплекте боевой формы с автоматами в руках вяжут особо активных сторонников движения Black lives matter. Так на появившихся в социальных сетях кадрах видно, как трое представителей закона пытаются связать одну активистку, которая сопротивляется и пытается вырваться.
Условия, которые выдвигают протестующие — это сокращение бюджета на содержание полиции на 50%, освобождение всех осужденных ранее заключенных и отставка мэра города.
Происшествия , Видео , Департамент внутренней безопасности США , США
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