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Вандалы разгромили офис консульства Венесуэлы в Колумбии 

РИА Новости и ещё 3 56 минут назад
Вандалы разгромили посольство Венесуэлы в Колумбии
Фото: Reuters
Глава министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил разгром офиса консульства страны в столице Колумбии Боготе.

"Мы осуждаем тот факт, что штаб-квартира венесуэльского консульства в Боготе была полностью разграблена и разгромлена. Власти Колумбии оставили ее без защиты, нарушив Венские конвенции о дипломатических и консульских отношениях. Колумбия должна ответить за это", — написал Арреаса в Twitter.

Он также приложил к публикации видеозапись, на которой видно, что штаб-квартира полностью разгромлена, мебель сломана, окна выбиты, а стены исписаны граффити.
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Происшествия , В мире , Богота , Венесуэла , Колумбия
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