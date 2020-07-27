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В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 

Москва24 и ещё 12 1 час назад
В Москве скончались 10 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".
Ранее отмечалось, что Москва занимает 24-е место по количеству новых случаев коронавируса в РФ. Так, в столице число новых случаев инфицирования составляет 5,47 на 100 тысяч человек.
В Центре клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета указали, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе вакцину.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 15,7 миллиона случаев заражения, более 640 тысяч человек скончалось. В России выявлено 818 120 случаев COVID-19, вылечились 603 329 человек, скончались 13 354.
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