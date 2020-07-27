Москвичка из мести подожгла квартиру соседей 

На востоке Москвы жительница многоквартирного дома из мести подожгла входную дверь соседской квартиры. Пенсионерка решилась на отчаянный поступок в три часа ночи, сообщает РЕН ТВ.

Чтобы дверь лучше горела, она полила ее горючей жидкостью. Предположительно, таким образом женщина хотела наказать соседей за ранее разгоревшийся конфликт. Жильцы дома самостоятельно потушили пожар и вызвали полицию.

Возгоранием повреждены двери трех квартир. По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, в мае, сообщалось о россиянине, который в медовый месяц сжег квартиру жены. Пострадавшая приобрела жилье три года назад, и после регистрации брака супруги стали проживать в нем совместно. Но вскоре они поссорились, а на следующий день женщина ушла на работу, так и не помирившись с мужем. В отсутствие супруги он подпалил квартиру и прислал ей в WhatsApp фото горевших вещей.