Сафронова срочно перевели в отдельную камеру

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У арестованного Ивана Сафронова заподозрили коронавирус 

BFM.RU и ещё 10 44 минуты назад
Советник главы «Роскосмоса» изолирован в отдельной камере
Иван Сафронов мог заразиться коронавирусом. Он находится в СИЗО «Лефортово». Сейчас из-за подозрения на инфекцию Сафронов изолирован в отдельной камере, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву. Другие подробности она не привела, отметив только, что это «предварительные данные».
Сафронов с мая является советником главы «Роскосмоса». До работы в госкорпорации он был журналистом газет «Коммерсантъ» и «Ведомости». ФСБ подозревает его в передаче секретных сведений чешским спецслужбам, которыми был завербован в 2012 году. Конечным получателем этих сведений следствие считает США. Сам Сафронов вину отрицает. Он находится под стражей ровно 20 дней.
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Происшествия , Видео , Ева Меркачева , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , Ведомости , Интерфакс
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