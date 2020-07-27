Сафронова срочно перевели в отдельную камеру

Советник главы «Роскосмоса» изолирован в отдельной камере
Иван Сафронов мог заразиться коронавирусом. Он находится в СИЗО «Лефортово». Сейчас из-за подозрения на инфекцию Сафронов изолирован в отдельной камере, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву. Другие подробности она не привела, отметив только, что это «предварительные данные».
Сафронов с мая является советником главы «Роскосмоса». До работы в госкорпорации он был журналистом газет «Коммерсантъ» и «Ведомости». ФСБ подозревает его в передаче секретных сведений чешским спецслужбам, которыми был завербован в 2012 году. Конечным получателем этих сведений следствие считает США. Сам Сафронов вину отрицает. Он находится под стражей ровно 20 дней.