600 человек эвакуировали из московского СИЗО

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Из московского СИЗО эвакуировали около 600 человек из-за пожара 

РИА Новости 21 минуту назад
Около 600 человек эвакуировали из-за пожара в московском СИЗО № 6 -ГУМЧС
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Происшествия , Видео , МЧС , ФСИН
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