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В московском СИЗО №6 объявили тревогу 

RT на русском и ещё 4 34 минуты назад
В московском следственном изоляторе №6 объявили тревогу и включили сирены.
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что о тревоге стало известно во время заседания Мосгорсуда, который рассматривал жалобу на арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич.
По данным агентства, женщина участвовала в заседании при помощи видеосвязи из СИЗО №6. Во время процесса была слышна сирена в помещении изолятора.
Как указывает ТАСС со ссылкой на источник, в настоящий момент в СИЗО №6 происходит пожар.
По словам собеседника, из изолятора уже эвакуировали всех людей. Пожарные продолжают искать источник возгорания.
Ранее суд признал законным арест Лукашевич.
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Происшествия , Видео , Марина Лукашевич , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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