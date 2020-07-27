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В Тюмень везут тонны отравленной клубники из Киргизии 

Ura.Ru 37 минут назад
Тюменцы обеспокоены тем, что в регион из Киргизии везут тонны клубники и малины сомнительного качества. Об этом горожане рассказали URA.RU. По их словам, ягоды продают дешевле, чем на местных рынках, но содержание нитратов в них — в разы превышают все допустимые нормы.

«Местные дельцы рекламируют в соцсетях ягоды, которые привезли якобы из Киргизии. Мол, там у них свои поля, где они выращивают клубнику и малину. Просят тысячу рублей за ящик, в котором 3 килограмма. Многие «клюют» на низкую цену, и берут по две-три коробки за раз. Мы тоже взяли на пробу. Решили, на всякий случай, проверить ягоды на нитраты и ужаснулись: там показатели по вредным веществам просто зашкаливают. В итоге, ягоды пришлось просто выбросить», — пояснил агентству один из собеседников на условиях анонимности.

Тюменцы также добавили, что на стационарных городских рынках «ягоду из Киргизии» подпольные предприниматели не продают: торгуют либо через интернет, либо «с колёс». О том, где и когда будет работать очередная машина по продаже клубники, сообщают покупателям через мессенджеры.
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Происшествия , Видео , РИА Ura.ru , Кыргызстан , Тюмень
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