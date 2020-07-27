«Местные дельцы рекламируют в соцсетях ягоды, которые привезли якобы из Киргизии. Мол, там у них свои поля, где они выращивают клубнику и малину. Просят тысячу рублей за ящик, в котором 3 килограмма. Многие «клюют» на низкую цену, и берут по две-три коробки за раз. Мы тоже взяли на пробу. Решили, на всякий случай, проверить ягоды на нитраты и ужаснулись: там показатели по вредным веществам просто зашкаливают. В итоге, ягоды пришлось просто выбросить», — пояснил агентству один из собеседников на условиях анонимности.