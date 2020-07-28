Дикие верблюды разгромили кладбище под Астраханью

Жители трех сел в Астраханской области пожаловались на стадо диких верблюдов, которое бесчинствует в окрестностях. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Местная жительница Елена Бахтемьева рассказала агентству, что верблюды терроризируют села Оранжереи, Федоровка и Ниновка в Икрянинском районе. Из-за них люди стараются не выходить на улицы по одному и не выпускают детей. Обращения к властям и в прокуратуру , по ее словам, ни к чему не привели.

РИА Новости выяснило, что верблюды едят деревья и крушат надгробья. Агентство приводит фотографию животного на кладбище, которая включена в материалы дела.

Заместитель главы Икрянинского района Александр Степанов пояснил, что верблюдов разводил один из жителей села Оранжереи. Потом он забросил это занятие, и животные разбрелись по округе. По утверждению Степанова, бывшего хозяина верблюдов неоднократно штрафовали, однако он отказывается платить.

Глава Икрянинского района Наталья Бутузова рассказала ТАСС, что верблюды громят села пятый год, однако найти их владельца удалось лишь недавно.

Прокуратура Астраханской области начала проверку информации о верблюдах. «Предварительно установлено, что заводчик верблюдов забросил животноводство. Остальные обстоятельства будут выяснены в ходе прокурорской проверки», — цитирует ТАСС ее заявление.