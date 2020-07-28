Конфликт диаспор в Москве: арестованы 15 человек

Количество арестованных по делам о драках между армянами и азербайджанцами в столице уже составило 15 человек, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Кузьминский суд Москвы отправил в следственный изолятор троих участников драки между представителями армянской и азербайджанской диаспор, произошедшей 24 июля в Марьино. Тогда, по оценкам правоохранителей, в потасовке приняли участие около 50 человек. В результате был поврежден автомобиль и ограблено кафе, из которого были похищены деньги в размере около 50 тысяч рублей. Задержаны были 25 человек. Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и разбое.

Армяно-азербайджанские столкновения в столице произошли на фоне ухудшения отношений двух стран. 12 июля стало известно, что на границе двух государств произошел очередной конфликт: в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха в Товузском районе Азербайджана было зафиксировано вооруженное столкновение.

Баку уверяет, что первыми стрелять начали армяне. Ереван в ответ обвинил азербайджанцев в попытке захватить опорный пункт, находящийся под контролем армянской армии. В результате погибли четверо человек, пятеро были ранены. В настоящее время несмотря на введенный режим прекращения огня обе стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей.