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В Москве арестованы 15 участников армяно-азербайджанских драк 

Павел Тиунов и ещё 3 28 минут назад
Конфликт диаспор в Москве: арестованы 15 человек
Фото: AP Photo/Aziz Karimov/TASS
Количество арестованных по делам о драках между армянами и азербайджанцами в столице уже составило 15 человек, сообщает Telegram-канал РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Кузьминский суд Москвы отправил в следственный изолятор троих участников драки между представителями армянской и азербайджанской диаспор, произошедшей 24 июля в Марьино. Тогда, по оценкам правоохранителей, в потасовке приняли участие около 50 человек. В результате был поврежден автомобиль и ограблено кафе, из которого были похищены деньги в размере около 50 тысяч рублей. Задержаны были 25 человек. Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и разбое.
Армяно-азербайджанские столкновения в столице произошли на фоне ухудшения отношений двух стран. 12 июля стало известно, что на границе двух государств произошел очередной конфликт: в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха в Товузском районе Азербайджана было зафиксировано вооруженное столкновение.
«Кем вы себя возомнили?!»
Баку уверяет, что первыми стрелять начали армяне. Ереван в ответ обвинил азербайджанцев в попытке захватить опорный пункт, находящийся под контролем армянской армии. В результате погибли четверо человек, пятеро были ранены. В настоящее время несмотря на введенный режим прекращения огня обе стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей.
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Происшествия , Криминал , Драка , Массовые драки , ФСИН , РИА Новости , Москва
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