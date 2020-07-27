«Война» диаспор в Москве: начались аресты

Следователи требует арестовать еще одного участника массовой драки в Москве . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузьминского суда, куда поступило ходатайство.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину Азербайджана Джейхуну Гиясову", — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что он обвиняется в хулиганстве в составе группы лиц.

В ночь на 24 июля в районе Марьино произошло несколько конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами, одна из которых переросла в драку. В результате стычки пострадал один человек. В общей сложности были задержаны 34 человека.