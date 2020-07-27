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СК требует арестовать еще одного участника массовой драки в Москве 

Газета.Ru 41 минуту назад
«Война» диаспор в Москве: начались аресты
Фото: РИА Новости
Следователи требует арестовать еще одного участника массовой драки в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузьминского суда, куда поступило ходатайство.
"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину Азербайджана Джейхуну Гиясову", — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что он обвиняется в хулиганстве в составе группы лиц.
В ночь на 24 июля в районе Марьино произошло несколько конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами, одна из которых переросла в драку. В результате стычки пострадал один человек. В общей сложности были задержаны 34 человека.
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Происшествия , Криминал , Москва
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