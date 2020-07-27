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В Новой Москве мужчина расстрелял из окна работавшего строителя 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Мужчина расстрелял из окна работавшего строителя
Фото: РИА Новости
Полиция задержала 36-летнего мужчину, несколько раз выстрелившего из окна таунхауса в строителя в Новой Москве, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
Ранее в полицию обратился 24-летний молодой человек, рассказавший, что при выполнении строительных работ в поселении Десеновское неизвестный несколько раз выстрелил в него из окна второго этажа таунхауса, расположенного напротив.
«Неизвестный гражданин начал угрожать ему физической расправой, после чего произвел в его сторону несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет», — передает РИА «Новости» сообщение главка. Строителя с ранением в спину доставили в больницу.
Полиция задержала подозреваемого, 36-летнего жителя столицы. При досмотре у него нашли пневматический пистолет.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «хулиганство», — отмечается в сообщении. Стрелявший оставлен под подпиской о невыезде.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Москва
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