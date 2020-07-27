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Бывший моряк поймал выброшенного из горящего здания ребенка 

Lenta.ru 1 час назад
Экс-моряк поймал выброшенного из горящего здания ребенка
Фото: @insidethebadge
Житель американского города Каламазу, штат Мичиган, поймал выброшенного из горящего здания мальчика в городе Финикс, штат Аризона. Об этом сообщает сайт Babygaga.
28-летний отставной моряк Филип Блэнкс (Phillip Blanks) гостил у друга в городе Финикс. Он увидел горящее здание, на балконе которого стояла женщина с ребенком. Она хотела сбросить мальчика вниз, чтобы спасти от пожара.
Блэнкс поспешил на помощь. Он поймал ребенка, благодаря чему мальчик не пострадал. Его мать, Рэйчел Лонг (Rachel Long), погибла в огне.
Блэнкс рассказал, что всегда готовил себя к тому, чтобы суметь помочь нуждающимся в экстренной ситуации. В родном городе Каламазу американца объявили героем. Местная благотворительная организация учредила в честь Блэнкса стипендию, которой будут поощрять выпускников школ, делающих что-либо для общественного блага. Размер стипендии уточняется.
Ранее сообщалось, что житель уезда Сюйи в китайской провинции Цзянсу голыми руками поймал сорвавшегося с пятого этажа двухлетнего ребенка. Мальчика отвезли в больницу, где врачи установили, что он остался цел и невредим.
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Происшествия , Финикс
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