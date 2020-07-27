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Бастрыкин возбудил дело на судью Арбитражного суда на Алтае 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Бастрыкин возбудил дело на судью Арбитражного суда
Фото: ТАСС
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края, подозреваемого в получении взяток, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председателем Следственного комитета РФ по материалам УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края, подозреваемого в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, а также п. «г» ч. 4 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», — передает ТАСС сообщение СК.
По предварительным данным следствия, судья в 2010 году за принятие судебного акта о введении процедуры наблюдения в отношении одного из ООО, а также за общее покровительство потребовал от мужчины продать ему иномарку по заведомо заниженной цене. Кроме того, с 2016 по 2017 год судья получал через посредников денежные средства в размере от 500 тыс. до 2,5 млн рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных в этом лиц.
Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Алтайскому краю. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками краевого УФСБ России.
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Происшествия , Криминал , Александр Бастрыкин , ФСБ , СКР , ИТАР-ТАСС , Алтай , Алтайский Край
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