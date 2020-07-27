Прыгающий по авто полуголый мужчина попал на видео

Саратове полуголый мужчина устроил шоу на проезжей части. Сначала он заигрывал с водителями, томно присаживаясь на капот их машин, а затем взбирался на крышу транспортного средства и спрыгивал оттуда на крышу соседнего авто. Все это он проделывал посреди автомобильного потока, пугая автомобилистов.

В итоге кокетливого буяна, который помял десяток машин, поймали стражи порядка и доставили в отделение полиции. Там выяснилось, что неадекватное поведение мужчины было вызвано наркотическими веществами, по всей вероятности, их он употребил незадолго до своего уличного «перформанса».