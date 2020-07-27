Прыгающий по авто полуголый мужчина попал на видео

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Прыгающий по авто кокетливый полуголый мужчина попал на видео 

Алевтина Жаркова 35 минут назад
В Саратове полуголый мужчина устроил шоу на проезжей части. Сначала он заигрывал с водителями, томно присаживаясь на капот их машин, а затем взбирался на крышу транспортного средства и спрыгивал оттуда на крышу соседнего авто. Все это он проделывал посреди автомобильного потока, пугая автомобилистов.
В итоге кокетливого буяна, который помял десяток машин, поймали стражи порядка и доставили в отделение полиции. Там выяснилось, что неадекватное поведение мужчины было вызвано наркотическими веществами, по всей вероятности, их он употребил незадолго до своего уличного «перформанса».
Происшествия , Видео , Саратов
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