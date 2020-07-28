Адвокат Ефремова не удержался от скандального заявления

В начале июня российский актер Михаил Ефремов стал инициатором страшного ДТП в центре столицы. После известия о смерти курьера Сергея Захарова окружение артиста привлекло к его защите скандально известного адвоката по имени Эльман Пашаев.

Попав под влияние беспринципного защитника, Ефремов стал постепенно менять свою точку зрения относительно смертельной аварии, а затем и вовсе — начал рассказывать, что не помнит самого момента столкновения…

В свою очередь, Пашаев уже вовсю делился в СМИ новыми версиями случившегося, суть которых сводилась к одному — за рулем злосчастного внедорожника мог находиться кто угодно… Не стал молчать юрист и накануне важного заседания, заявив журналистам, что его клиент будет вести себя вполне предсказуемо — хранить гробовое молчание. Кроме того, обвиняемый в гибели человека артист уже давно "устал от всего" и надеется на скорейшее оглашение приговора.