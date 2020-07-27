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Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к тюремному сроку 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Экс-начальника охраны Лукашенко приговорили к тюрьме
Фото: Газета.Ru
Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
"Андрей Втюрин, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, признан виновным в получении взятки в $192 тыс. — 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима", — зачитали приговор в Верховном суде республики.
Отмечается, что Втюрин лишается звания подполковника и обязан вернуть $192 тыс.
Ранее Втюрина задержали с поличным при получении $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры "Г". Денежные средства были вознаграждением за содействие в продвижении интересов организации в Белоруссии.
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Происшествия , Криминал
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