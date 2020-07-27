Экс-начальника охраны Лукашенко приговорили к тюрьме

Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии , экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.

"Андрей Втюрин, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, признан виновным в получении взятки в $192 тыс. — 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима", — зачитали приговор в Верховном суде республики.

Отмечается, что Втюрин лишается звания подполковника и обязан вернуть $192 тыс.

Ранее Втюрина задержали с поличным при получении $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры "Г". Денежные средства были вознаграждением за содействие в продвижении интересов организации в Белоруссии.