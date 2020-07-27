Опубликовано видео перестрелки у ночного клуба в Уфе 

В результате перестрелки у ночного клуба в Уфе пострадал один человек. Конфликт, переросший в стрельбу, произошел возле увеселительного заведения The Bar, расположенного на улице Чернышевского.
В МВД республики Башкирия сообщили, что на почве личных неприязненных отношений между молодыми людьми возникла ссора, которая закончилась перестрелкой. Нападавшие лица установлены, сейчас их разыскивает полиция. Известно также, что пострадавший отказался от медицинской помощи и поспешил покинуть место ЧП. Но через три часа 31-летний мужчина с ранениями обратился в больницу. Все обстоятельства уточняются.