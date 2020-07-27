В перестрелке у бара в Уфе пострадал человек 

Один человек пострадал в вооруженном конфликте около бара в Уфе, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
"Инцидент произошел в ночь на понедельник около одного из ночных баров на улице Чернышевского в Уфе. Между двумя мужчинами возник конфликт, из заведения вышли их друзья, произошла перестрелка из пневматического оружия. Один человек с травмами обратился за медицинской помощью", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Уфы.
В МВД по Башкирии сообщили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело.
"Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "хулиганство". По предварительны данным, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений между несколькими мужчинами", — официально прокомментировали РИА Новости в пресс-службе башкирской полиции.