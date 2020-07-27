В перестрелке у бара в Уфе пострадал человек 

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Один человек пострадал в вооруженном конфликте около бара в Уфе , возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.

"Инцидент произошел в ночь на понедельник около одного из ночных баров на улице Чернышевского в Уфе. Между двумя мужчинами возник конфликт, из заведения вышли их друзья, произошла перестрелка из пневматического оружия. Один человек с травмами обратился за медицинской помощью", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Уфы.

В МВД по Башкирии сообщили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело.