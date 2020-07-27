На Украине эвакуировали ТРЦ

Украинские правоохранители проверяли информацию о "минировании" торгово-развлекательного центра во Львовской области, взрывчатку не нашли, для проверки эвакуировали около 5 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

По данным полиции, сообщение о "минировании" одного из ТРЦ во Львовской области поступило в воскресенье вечером, на месте работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции.

"Правоохранители обследовали помещение заведения и прилегающую территорию — взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили… Всего из заведения эвакуировали около 5 тысяч посетителей и работников", — говорится в сообщении.

Полиция завела уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о ложном "минировании".