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На Украине эвакуировали ТРЦ из-за сообщения о «минировании» 

РИА Новости 2 часа назад
На Украине эвакуировали ТРЦ
Фото: РИА Новости
Украинские правоохранители проверяли информацию о "минировании" торгово-развлекательного центра во Львовской области, взрывчатку не нашли, для проверки эвакуировали около 5 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, сообщение о "минировании" одного из ТРЦ во Львовской области поступило в воскресенье вечером, на месте работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции.
"Правоохранители обследовали помещение заведения и прилегающую территорию — взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили… Всего из заведения эвакуировали около 5 тысяч посетителей и работников", — говорится в сообщении.
Полиция завела уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о ложном "минировании".
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Происшествия , Украина
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