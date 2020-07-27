«Пытались задавить»: на озере избили отдыхающую семью 

Свердловской области сотрудники кемпинга около озера Таватуй избили семью екатеринбуржцев, которая отказалась платить за вход. По данным СМИ, мужчина попытался задавить отдыхающих, одной из женщин сломали нос, а вторая получила удар в лицо. Нападавшие, однако, настаивают, что приехавшие на отдых вели себя грубо и первыми начали потасовку.

В Свердловской области правоохранители проводят проверку по факту драки между екатеринбуржцами, приехавшими отдыхать на озеро Таватуй, и охраной кемпинга «Зеленый мыс». Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«На место происшествия действительно выезжал отряд полиции территориального отдела ОВД Невьянска. По данному факту в данный момент проводится проверка. Опрашиваются все участники конфликта. Процессуальное решение будет принято по итогам разбирательства, когда станут известны показания обеих сторон. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметил правоохранитель в разговоре с «АиФ».

По данным E1.Ru, инцидент произошел возле озера Таватуй 24 июля. В тот день семья екатеринбуржцев приехала искупаться в водоеме. Согласно правилам расположенного там кемпинга, отдыхающие должны оплатить время, проведенное на пляже, если остаются надолго.

Однако несмотря на то что купальщики остановились проездом, администрация заявила, что они в любом случае должны оплатить проход на территорию — стоимость составляет 100 рублей на человека. Семья отказалась платить, ссылаясь на правила.

Конфликт между двумя сторонами перерос в потасовку. По словам одной из участниц ссоры, охранник сел в автомобиль и наехал на ее отца. «Была погоня. Мужик на машине на полной скорости поехал, сигналя и запугивая нас. Он наехал на папу, я кинула ему в лицо бутылкой воды. Не отрицаю, сотрудникам полиции тоже рассказала — я считаю, что это адекватная реакция, когда твоего отца хотят задавить. После сотрудница шлагбаума вцепилась мне в волосы!

Мужик бросился и начал избивать отца, мама пыталась оттащить женщину от меня, но та держалась крепкой хваткой, я защищалась как могла. Мужик пинал отца, пока тот лежал без сознания. Мама достала телефон, чтобы начать снимать это на камеру. Но этот мужик увидел это и с разбега ударил маму в лицо», — заявила девушка местным СМИ.

Известно, что мужчина сломал матери екатеринбурженки нос, а отец потерял сознание. После этого злоумышленник избил и ее — удар пришелся в лицо, поскольку ее за волосы держала сотрудница кемпинга. «Удар пришелся в щеку и глаз, пошла кровь, Естественно, у меня сразу образовался отек. Мужик сказал, что „вы не с теми связались“. Они сели в машину и уехали», — рассказала пострадавшая.

У сотрудников, которые участвовали в драке, оказалась совсем другая версия произошедшего. По словам администратора кемпинга Марины Соловьевой, отдыхавшие сами напали на нее и ее сына.

«Подъехали к ним, вышли из машины. Молодая девушка вела себя очень грубо и развязно. Потребовали с нас документы, на что я им предложила вернуться на проходную, где я им предоставлю все необходимые документы. На предложение проехать и посмотреть документы ответили: «Катайся сама!». Пошли дальше, а девушка, используя нецензурную лексику, послала нас», — рассказала женщина

По заверению Соловьевой, во время драки она махнула рукой и якобы случайно ударила женщину в лицо. После этого они уехали, однако семья догнала их на КПП. «И в этот момент ее отец, мужчина со связкой шампуров, кинулся на сына, пытаясь нанести ему удары, чему есть свидетели.

Каким-то образом сын отскочил, но потом уже мужчина прижимал горло сына шампурами, как палкой, к себе, но сын схватился за шампуры руками и не давал прижать их к горлу», — уточнила она порталу E1.Ru В итогах все участники конфликта получили травмы. Так, у Соловьевой диагностировали сотрясение мозга, растяжение мышц шеи и ушибы мягких тканей головы. У ее сына рваная рана щеки.

В заключение женщина пояснила, что все документы об аренде лесного участка на берегу озера у нее есть. Они установили плату за вход для тех, кто остается на берегу озера надолго. При этом отдыхающим выдают чеки, по которым можно выходить или возвращаться на территорию.

«Если люди просто приходят искупаться, позагорать, они проходят бесплатно. Но тут приходят люди с большими баулами, оттуда торчат шампуры, несут мешок угля, видно, что они надолго, еще явно собираются разводить костер. А у нас костры разводить нельзя, только в мангале», — подчеркнула администратор.

Она отметила, что плату для тех, кто устраивает на берегу озера пикники, ввели для того, чтобы возместить расходы на уборку территории и вывоз мусора.