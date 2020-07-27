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Прокуратура выявила невозврат из-за рубежа 273 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
В РФ не вернули 273 млн рублей
Фото: РИА Новости
Московская межрегиональная транспортная прокуратура выявила невозврат из-за рубежа более 270 млн рублей, которые были перечислены за не поставленные в Россию товары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
"Установлено, что коммерческая организация заключила внешнеторговый контракт на сумму более $3,7 млн Она перевела их на счета иностранных контрагентов, но по истечении сроков исполнения контрактных обязательств товары на территорию Российской Федерации не ввезены, контракты в установленном законом порядке не пролонгированы, а денежные средства в нарушение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле в установленные законом сроки на счета резидента не возвращены", — сообщили в ведомстве.
Размер невозвращенных денежных средств превысил сумму, эквивалентную 273 млн рублей.
Прокуратурой в Центральную акцизную таможню ФТС России были направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения отделом дознания таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 193 УК РФ ("Нарушение требований валютного законодательства о возврате на счета резидента денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере").
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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