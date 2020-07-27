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Названа причина смерти сестры Джорджа Майкла 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Названа причина смерти сестры Джорджа Майкла
Фото: globallookpress.com
Стала известна причина смерти парикмахерши Мелани Панайоту — сестры поп-исполнителя Джорджа Майкла.
59-летнюю Панайоту нашли без сознания в ее лондонском доме 29 декабря 2019 года, вскоре после третьей годовщину со дня смерти ее брата. Она умерла в больнице. Как сообщает Mirror, причиной смерти страдавшей от диабета женщины стал диабетический кетоацидоз, вызванный недостатком инсулина и повышенным уровнем сахара в крови.
Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года. 53-летний певец скончался от остановки сердца на фоне болезни печени.
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Происшествия , Другое , Майкл Джордж
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