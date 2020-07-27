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В Чебоксарах нашли виновного в изнасиловании 14-летней школьницы 

ИА Regnum 4 часа назад
Демонстрировал нож: школьница стала жертвой насильника
Фото: ТАСС
В Чувашии вынесен приговор 24-летнему чебоксарцу, которого признали виновным в серии преступлений сексуального характера, в том числе в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
Следствием установлено, что в октябре 2019 года злоумышленник в квартире своего знакомого в Чебоксарах вступил в половое сношение с 15-летней потерпевшей, с которой ранее познакомился и переписывался в социальных сетях. Правоохранители установили, что в ходе переписки он «направлял ей сообщения на сексуальные темы».
«Кроме того, в октябре 2019 года в лесном массиве в Чебоксарах, демонстрируя нож и угрожая убийством, он изнасиловали 14-летнюю потерпевшую, с которой также познакомился в социальных сетях», — говорят в следственном управлении.
Суд признал чебоксарца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), ч. 1 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий»), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»).
Решением суда ему назначено 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на срок 1 год 1 месяц. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор 53-летнему мужчине, которого обвинили в надругательстве над 10-летней внучкой. По данным правоохранителей, это произошло утром 23 марта 2020 года в одном из населенных пунктов Чебоксарского района, когда злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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Происшествия , ФСИН , Чебоксары , Чувашская Республика
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