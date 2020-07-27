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Прикуривший от свечи в храме подросток попал на видео 

Алевтина Жаркова 30 минут назад
Подросток ради подписчиков в социальной сети прикурил в храме от свечи. Правоохранительные органы проверяют видео, на котором молодой человек прикурил сигарету в храме. Некоторые СМИ сообщили, что инцидент, запечатленный на камеру, произошел в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите.
На кадрах одетый в шорты молодой человек, перекрестившись, бодрой походкой зашел в церковь, прикурил сигарету от зажженной свечки и затянулся. В МВД России по Забайкальскому краю сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Происшествия , Видео , МВД
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