Прикуривший от свечи в храме подросток попал на видео 

Подросток ради подписчиков в социальной сети прикурил в храме от свечи. Правоохранительные органы проверяют видео, на котором молодой человек прикурил сигарету в храме. Некоторые СМИ сообщили, что инцидент, запечатленный на камеру, произошел в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите.

На кадрах одетый в шорты молодой человек, перекрестившись, бодрой походкой зашел в церковь, прикурил сигарету от зажженной свечки и затянулся. В МВД России по Забайкальскому краю сообщили, что по данному факту проводится проверка.