Снесший часть стены Трампа ураган «Ханна» попал на видео 

Ураган «Ханна» снес часть стены Дональда Трампа на границе с Мексикой . Мощнейший ураган оставил без электричества тысячи людей в Техасе, в штате затоплены дороги, повреждены жилые дома. Губернатор Техаса объявил режим ЧС.

Сильный ветер, скорость которого достигает 150 километров в час, сносит все на своем пути. Не пощадил он и пограничный барьер между США и соседней Мексикой — его начали строить по инициативе американского президента с целью ограничить приток мигрантов из стран Латинской Америки.