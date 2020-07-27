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Снесший часть стены Трампа ураган «Ханна» попал на видео 

Алевтина Жаркова 52 минуты назад
Ураган «Ханна» снес часть стены Дональда Трампа на границе с Мексикой. Мощнейший ураган оставил без электричества тысячи людей в Техасе, в штате затоплены дороги, повреждены жилые дома. Губернатор Техаса объявил режим ЧС.
Сильный ветер, скорость которого достигает 150 километров в час, сносит все на своем пути. Не пощадил он и пограничный барьер между США и соседней Мексикой — его начали строить по инициативе американского президента с целью ограничить приток мигрантов из стран Латинской Америки.
Происшествия , Видео , В мире , Дональд Трамп , Мексика
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