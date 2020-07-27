"В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство", — сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело по этим статьям было возбуждено еще в 2004 году.

"Преступления были совершены в одном из сел Хабаровского края, и их совершение относится к периоду 2003 года и 2004 года", — уточнил источник.

Он также добавил, что в материалах дела речь идет о предпринимателях, занимавшихся ломом черных и цветных металлов.