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В обвинение Фургалу могут добавить новые эпизоды покушения и организации убийства 

ТАСС и ещё 7 44 минуты назад
Следственный комитет России проверит экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к совершению убийства и покушению на убийство местных предпринимателей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство", — сказал собеседник агентства.
По его словам, уголовное дело по этим статьям было возбуждено еще в 2004 году.
"Преступления были совершены в одном из сел Хабаровского края, и их совершение относится к периоду 2003 года и 2004 года", — уточнил источник.
Он также добавил, что в материалах дела речь идет о предпринимателях, занимавшихся ломом черных и цветных металлов.
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Происшествия , Видео , Криминал , Политика , Сергей Фургал , СКР , Хабаровский Край
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