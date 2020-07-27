По данным агентства, речь идет об участии бывшего высокопоставленного чиновника в покушении и организации убийства еще четверых предпринимателей, не фигурирующих в настоящее время в обвинении. Проверкой информации занимаются представители Следственного комитета РФ

Отмечается, что преступления были совершены в период с 2003 по 2004 годы в одном из сёл Хабаровского края. Жертвами стали предприниматели, занимавшиеся ломом черных и цветных металлов. Уголовные дела, возбужденные по факту убийства и покушения на убийство бизнесменов, до сих пор считаются нераскрытыми.