Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фургала заподозрили в организации новых убийств 

Павел Тиунов и ещё 12 25 минут назад
В уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут быть добавлены новые эпизоды совершения преступлений, сообщает ТАСС cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, речь идет об участии бывшего высокопоставленного чиновника в покушении и организации убийства еще четверых предпринимателей, не фигурирующих в настоящее время в обвинении. Проверкой информации занимаются представители Следственного комитета РФ
Отмечается, что преступления были совершены в период с 2003 по 2004 годы в одном из сёл Хабаровского края. Жертвами стали предприниматели, занимавшиеся ломом черных и цветных металлов. Уголовные дела, возбужденные по факту убийства и покушения на убийство бизнесменов, до сих пор считаются нераскрытыми.
Сергей Фургал, как сообщал «Рамблер», в настоящее время находится в следственном изоляторе «Лефортово». Экс-губернатора Хабаровского края обвиняют в причастности к организации убийства двух предпринимателей в начале 2000-х годов. Бывший глава региона свою вину не признает.
Комментарии 13
Происшествия , Видео , Криминал , Политика , Сергей Фургал , СИЗО "Лефортово" , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о странности в деле Фургала
Стало известно о странности в деле Фургала
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
Кремль сделал заявление о митингах в Хабаровске
Кремль сделал заявление о митингах в Хабаровске
Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего дела
Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего дела
Видео
Прикуривший от свечи в храме подросток попал на видео
00:26
Прикуривший от свечи в храме подросток попал на видео
Происшествия
Снесший часть стены Трампа ураган «Ханна» попал на видео
00:39
Снесший часть стены Трампа ураган «Ханна» попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
03:30
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
Армия
Зрителей смыло на репетиции военно-морского парада
00:59
Зрителей смыло на репетиции военно-морского парада
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
00:57
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
Происшествия
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
01:30
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
00:42
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
00:12
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
01:26
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение