В уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут быть добавлены новые эпизоды совершения преступлений, сообщает ТАСС cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, речь идет об участии бывшего высокопоставленного чиновника в покушении и организации убийства еще четверых предпринимателей, не фигурирующих в настоящее время в обвинении. Проверкой информации занимаются представители Следственного комитета РФ
Отмечается, что преступления были совершены в период с 2003 по 2004 годы в одном из сёл Хабаровского края. Жертвами стали предприниматели, занимавшиеся ломом черных и цветных металлов. Уголовные дела, возбужденные по факту убийства и покушения на убийство бизнесменов, до сих пор считаются нераскрытыми.
Сергей Фургал, как сообщал «Рамблер», в настоящее время находится в следственном изоляторе «Лефортово». Экс-губернатора Хабаровского края обвиняют в причастности к организации убийства двух предпринимателей в начале 2000-х годов. Бывший глава региона свою вину не признает.