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В Новосибирске арестовали алтайского депутата по делу о даче взятки 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В Новосибирске арестовали алтайского депутата
Фото: РИА Новости
Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева по делу о даче взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области: обвиняемому Кондратьеву В. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 один месяц 30 суток, то есть до 23 сентября 2020 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Кондратьев обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Всеволод Кондратьев задержан в Новосибирске. Под данным источников СМИ, задержание может быть связано с нарушениями в строительной компании "Стройгаз", в руководство которой входил Кондратьев.
Всеволод Кондратьев трижды с 2008 года избирался депутатом парламента Алтайского краевого от партии "Единая Россия". С 2009 года по 2011 год являлся генеральным директором ОАО СПП "Стройгаз".
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Комментарии
Происшествия , Единая Россия , СКР , Алтайский Край , Новосибирск
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