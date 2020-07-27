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Ураган снес часть стены Трампа на границе с Мексикой 

Lenta.ru и ещё 2 51 минуту назад
Ураган снес часть стены Трампа на границе с Мексикой
Фото: Reuters
Ураган «Ханна» разрушил часть пограничного барьера между США и Мексикой, известного как «стена Трампа». Видео, на котором предположительно запечатлен момент разрушения участка стены, разместил у себя в Twitter мексиканский журналист Женаро Вильямиль.
На кадрах ролика видны люди, одетые как рабочие, а на фоне — стена, очень похожая на ту, что выстроила американская администрация на южной границе страны. Часть стены обрушивается, что сопровождается громким звуком. Как сообщил журналист, видео снято на границе штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас.
@jenarovillamil
Новость, ставшую весьма популярной в англо— и испаноязычном сегментах Twitter, прокомментировали представители американской службы таможенного и пограничного контроля. Caller Times передает, что они усомнились в достоверности видео: указали на то, что оно заснято днем, а ураган сильнее всего ударил по Техасу ночью.
Журналист The Washington Post Ник Мирофф напомнил, что часть стены была разрушена природными катаклизмами еще в январе текущего года — и это действительно произошло, неясно только, где именно были засняты кадры, разошедшиеся по социальным сетям.
Американский президент Дональд Трамп обещал построить стену на границе между США и Мексикой в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году. Он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены..
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Комментарии
Происшествия , США , Дональд Трамп , Пентагон , Washington Post , Мексика
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