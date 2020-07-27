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В Санкт-Петербурге женщине отрубили голову и руки 

Алиса Селезнёва и ещё 2 13 минут назад
В Петербурге обнаружили расчлененное тело
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге обнаружено тело женщины без головы и конечностей. Об этом пишет РЕН ТВ.
Тело было найдено сегодня ночью под окнами дома на улице Художников. На нем отсутствовала одежда, отмечает издание.
По данным «Пятого канала», по горячим следам сотрудниками правоохранительных органов был задержан 29-летний подозреваемый в совершении преступления, в его квартире были обнаружены следы, похожие на пятна крови. Задержанный признался, что разрубил свою 24-летнюю жену топором, так как она собиралась уйти от него и забрать ребенка.
«Рамблер» писал, что ранее 50-летний житель города Калачинска Омской области убил жену за то, что она захотела развестись с ним, и их общую 15-летнюю дочь за то, что она стала свидетельницей преступления. Некоторое время спустя он покончил с собой.
Происшествия , Криминал , МВД , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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