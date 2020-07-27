В Петербурге обнаружили расчлененное тело

Санкт-Петербурге в районе улицы Художников было обнаружено расчлененное тело женщины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело без головы, рук и ног нашли под окнами одного из домов. На погибшей отсутствовала одежда. Предполагается, что ей было около 30 лет. Подробности выясняются.

В июне в Ленинградской области в реке Мга было обнаружено расчлененное тело. Фрагмент тела — женскую грудь нашел ученик 11 класса, когда купался. Приехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила неподалеку тело мужчины без рук, ног и головы. Следователи установили, что погибший был трансгендером с грудными имплантами. Возбуждено уголовное дело об убийстве.