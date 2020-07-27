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В Петербурге обнаружили расчлененное тело женщины 

Lenta.ru и ещё 1 31 минуту назад
В Петербурге обнаружили расчлененное тело
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге в районе улицы Художников было обнаружено расчлененное тело женщины. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Тело без головы, рук и ног нашли под окнами одного из домов. На погибшей отсутствовала одежда. Предполагается, что ей было около 30 лет. Подробности выясняются.
В июне в Ленинградской области в реке Мга было обнаружено расчлененное тело. Фрагмент тела — женскую грудь нашел ученик 11 класса, когда купался. Приехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила неподалеку тело мужчины без рук, ног и головы. Следователи установили, что погибший был трансгендером с грудными имплантами. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Происшествия , Криминал , Санкт-Петербург
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