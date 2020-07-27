В городе Балтийск во время репетиции парада в честь Военно-морского флота сильная прибойная волна сбила журналистов с ног. Видео в социальных сетях опубликовали очевидцы происшествия. Сильная волна образовалась в результате прохода большого военного корабля в непосредственной близости от берега. Волна поднялась и перевалила через парапет, а на берегу обрушилась на собравшихся там журналистов. Несколько человек были сбиты с ног. К счастью, никто из присутствующих не пострадал. Парад в честь дня ВМФ прошел по всей России 26-го июля 2020 года. Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге.
Волна сбила с ног журналистов и попала на видео
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