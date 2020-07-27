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Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле 

Вадим Дроздов 56 минут назад
В американском городе Сиэтл с новой силой вспыхнули массовые беспорядки, которые устраивают сторонники движения Black lives matter. Число задержанных протестантов достигло 25 человек. По данным спецслужб США участники протеста пытались взорвать здание полиции. По этой причине все происходящее уже не считается протестом, а является мятежом. Об этом объявила полиция Сиэтла. В ходе мятежа пострадали трое полицейских. Протестующие бросали в представителей закона бутылки и камни. По данным американских СМИ Дональд Трамп принял решение направить в этот город дополнительную военную силу, чтобы остановить опасные протесты. Протестные акции возобновились по всей территории США.
Происшествия , Видео , Сиэтл , США
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