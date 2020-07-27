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Экс-заммэра Якутска приговорили к четырем годам колонии 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Экс-заммэра Якутска вынесли приговор
Фото: якутск.рф
Суд приговорил бывшего заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, причинившего ущерб строительной фирме в размере свыше 165 миллионов рублей, к 4 годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Сегодня Якутский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы ГО "город Якутск". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)… Сумма ущерба, причиненная строительной фирме в результате данных незаконных действий, составила свыше 165 миллионов рублей", — рассказали в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство. В отношении его подельников расследование завершено, идет ознакомление с материалами уголовного дела.
"По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в апреле экс-заммэра Якутска Василию Гоголеву, обвинявшемуся в рекордной для республики взятке в 114 миллионов рублей, теперь вменяется только превышение полномочий, расследование дела завершено.
Гоголев был задержан в июне 2019 года, ему предъявили обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Ранее следствие сообщало, что девелопер передал ему взятку в виде прав на недвижимость в строящемся жилом доме, которая оценивалась в 114 миллионов рублей. Другие два фигуранта дела — гендиректор группы компаний "Утум+" Георгий Карамзин и предпринимательница Татьяна Самсонова. Первый обвиняется в подстрекательстве и пособничестве превышению должностных полномочий, вторая — в пособничестве превышению должностных полномочий.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Якутск
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