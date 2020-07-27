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Охранники избили отдыхающих россиян за отказ платить 

Артём Кульша и ещё 2 44 минуты назад
Охрана избила отдыхающих в РФ за отказ платить
Фото: РИА Новости
Сотрудники кемпинга избили жителей Екатеринбурга за отказ платить за проход. Об этом сообщает «Екатеринбург Онлайн».
24 июля семья в составе пожилых родителей и их взрослой дочери приехала на кемпинг «Зеленый мыс» неподалеку от Екатеринбурга с целью искупаться в озере Таватуй. Они, сославшись на правила кемпинга, отказались платить деньги за проход к озеру сотрудникам кемпинга, которые их собирали. Те стали требовать этого и угрожать. В какой-то момент один из них сел в автомобиль и наехал на мужчину.
«Была погоня, как из "Безумного Макса"!» — рассказала его дочь.
После того как сотрудник наехал на ее отца, девушка кинула тому бутылку воды в лицо. Тогда сотрудница шлагбаума, «пропитая тетка», схватила ее за волосы, а первый сотрудник стал избивать ее отца. Мать девушки сделала попытку оттащить женщину от дочери. Мужчина, в это время избивавший ногами уже лишившегося сознания противника, с разбега ударил ее в лицо, сломав нос. После этого он ударил ее дочь кулаком в лицо.
«Мужик сказал: "Вы не с теми связались". Они сели в машину и уехали», — рассказала последняя.
Также девушка сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с произошедшим. В пресс-службе управления Министерства внутренних дело (МВД) по Свердловской области рассказали о проведении проверки по данному факту.
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Происшествия , Криминал , МВД , Екатеринбург
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