Охрана избила отдыхающих в РФ за отказ платить

Сотрудники кемпинга избили жителей Екатеринбурга за отказ платить за проход. Об этом сообщает «Екатеринбург Онлайн».

24 июля семья в составе пожилых родителей и их взрослой дочери приехала на кемпинг «Зеленый мыс» неподалеку от Екатеринбурга с целью искупаться в озере Таватуй. Они, сославшись на правила кемпинга, отказались платить деньги за проход к озеру сотрудникам кемпинга, которые их собирали. Те стали требовать этого и угрожать. В какой-то момент один из них сел в автомобиль и наехал на мужчину.

«Была погоня, как из "Безумного Макса"!» — рассказала его дочь.

После того как сотрудник наехал на ее отца, девушка кинула тому бутылку воды в лицо. Тогда сотрудница шлагбаума, «пропитая тетка», схватила ее за волосы, а первый сотрудник стал избивать ее отца. Мать девушки сделала попытку оттащить женщину от дочери. Мужчина, в это время избивавший ногами уже лишившегося сознания противника, с разбега ударил ее в лицо, сломав нос. После этого он ударил ее дочь кулаком в лицо.

«Мужик сказал: "Вы не с теми связались". Они сели в машину и уехали», — рассказала последняя.