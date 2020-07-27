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На юго-западе Москвы произошла поножовщина на остановке 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Поножовщина произошла на остановке в Москве
Фото: РИА Новости
На юго-западе Москвы безработный устроил поножовщину на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Происшествие произошло вечером 25 июля на Севастопольском проспекте в районе дома 26, строение 1. По указанному адресу полицейские обнаружили и задержали 56-летнего неработающего, который в ходе ссоры ранил в живот другого мужчину. Пострадавший был госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением живота с повреждением внутренних органов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
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Происшествия , Криминал , Москва
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