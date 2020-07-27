Медведь напал на человека в удаленном районе Камчатки 

Тело мужчины с признаками нападения медведя обнаружено на дороге в селе Таловка Пенжинского муниципального района Камчатки, сообщили ТАСС в районной администрации.

"Тело человека было обнаружено [на дороге]… По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате нападения на него медведя. Проводится проверка", — уточнил собеседник агентства.

Камчатская популяция бурого медведя достигает 16 тыс. особей. Ежегодно хищники выходят в населенных пункты полуострова. В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека. В 2020 году жертвами хищников уже стали два человека, одному мужчине после нападения медведя удалось выжить.