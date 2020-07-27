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Медведь напал на человека в удаленном районе Камчатки 

ТАСС 50 минут назад
Медведь напал на человека в удаленном районе Камчатки
Фото: РИА Новости
Тело мужчины с признаками нападения медведя обнаружено на дороге в селе Таловка Пенжинского муниципального района Камчатки, сообщили ТАСС в районной администрации.
"Тело человека было обнаружено [на дороге]… По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате нападения на него медведя. Проводится проверка", — уточнил собеседник агентства.
Камчатская популяция бурого медведя достигает 16 тыс. особей. Ежегодно хищники выходят в населенных пункты полуострова. В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека. В 2020 году жертвами хищников уже стали два человека, одному мужчине после нападения медведя удалось выжить.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС
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