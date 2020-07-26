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Стала известна причина смерти пропавшего в Крыму ребенка 

Суть событий 1 час назад
Названа причина трагедии с ребенком в Крыму
Фото: РИА Новости
Причиной смерти трехлетнего мальчика, пропавшего три дня назад в Крыму, стало утопление. Никаких следов насильственной смерти обнаружено не было, сообщает в воскресенье, 26 июля, региональное управление СК РФ.
Ребенок пропал в минувшую пятницу в Симферопольском районе. По словам следователей, мальчик играл на площадке у дома в селе Строгановка, а потом исчез. На поиски были брошены сотрудники МЧС, полиции и даже ОМОН. Всего в них участвовали более трех тысяч человек.
Сегодня тело малыша нашли в выгребной яме возле собственного дома.
«Судебными медиками установлена причина смерти мальчика — утопление», — говорится в сообщении. «Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения», — добавили следователи.
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Происшествия , МЧС , СКР , Республика Крым
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