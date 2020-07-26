У реки в Москве произошло ЧП

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Мужчина упал в реку Яузу у Электрозаводского моста в столице, передает ТАСС.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, на место прибыли спасатели МЧС . Они вытаскивают мужчину при помощи гидрокостюма. Причина инцидента выясняется.

В июне человек упал в Москву-реку в районе набережной Тараса Шевченко. На мелководье спасатели обнаружили пострадавшего с травмой ноги. Его подняли на катер, доставили к причалу и передали медикам скорой помощи.

Из Нижнего Кузьминского пруда вытащили тонущих мужчину и женщину. На берегу им оказали первую помощь. Пострадавших осмотрели врачи, от госпитализации они отказались.