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Человек упал в Яузу у Электрозаводского моста 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
У реки в Москве произошло ЧП
Фото: ТАСС
Мужчина упал в реку Яузу у Электрозаводского моста в столице, передает ТАСС.
Как рассказал агентству источник в экстренных службах, на место прибыли спасатели МЧС. Они вытаскивают мужчину при помощи гидрокостюма. Причина инцидента выясняется.
В июне человек упал в Москву-реку в районе набережной Тараса Шевченко. На мелководье спасатели обнаружили пострадавшего с травмой ноги. Его подняли на катер, доставили к причалу и передали медикам скорой помощи.
Из Нижнего Кузьминского пруда вытащили тонущих мужчину и женщину. На берегу им оказали первую помощь. Пострадавших осмотрели врачи, от госпитализации они отказались.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС
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