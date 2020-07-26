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Информация о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Петербурге и Москве оказалась ложной 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
Москву «заминировали»: силовики высказались о ситуации
Фото: ТАСС
Анонимное сообщение о "минировании" аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве не подтвердилось. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.
В воскресенье в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о том, что "заминированы" аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы, а также все самолеты на стоянках в столичных аэропортах.
"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о "минировании" аэропортов и самолетов оказалась ложной", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в столице речь шла об аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
Ранее официальный представитель международного аэропорта Краснодара Виталий Коренюгин сообщил, что воздушная гавань работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. В пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что 16:35 мск проверка завершена, угроза "минирования" не подтвердилась.
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Комментарии 2
Происшествия , Новости Москвы , Виталий Коренюгин , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , МВД , ИТАР-ТАСС , Краснодар , Санкт-Петербург
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