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Источник: поступила угроза взрыва аэропортов в Краснодаре, Петербурге и Москве 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В аэропортах Москвы возникла угроза взрыва
Фото: ТАСС
Анонимное сообщение о "минировании" аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве поступило в правоохранительные органы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.
"Поступило анонимное сообщение от неизвестного в правоохранительные органы о том, что заминированы аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. Также есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, данная информация проверяется. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Пулково, в Санкт-Петербурге под досмотр попали девять воздушных судов, вылет некоторых рейсов может быть задержан.
"В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и службы авиационной безопасности согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет", — сказали в пресс-службе.
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Происшествия , Новости Москвы , МВД , ИТАР-ТАСС
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