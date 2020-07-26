В аэропортах Москвы возникла угроза взрыва

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Санкт-Петербурге и Анонимное сообщение о "минировании" аэропортов в Краснодаре Москве поступило в правоохранительные органы . Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного в правоохранительные органы о том, что заминированы аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. Также есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, данная информация проверяется. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Пулково, в Санкт-Петербурге под досмотр попали девять воздушных судов, вылет некоторых рейсов может быть задержан.