Ссора мужчин закончилась стрельбой из ружья

Житель Бокситогорского района Ленинградской области из ружья прострелил ягодицы одному из напавших на него драчунов.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошёл в одном из посёлков области.

Молодой человек 33 лет со своим 35-летним приятелем ворвались в дом, где проживал 51-летний мужчина со своей 38-летней сожительницей из Петербурга. Ранее петербурженка встречалась с молодым человеком и тот решил её «отбить». При этом молодые люди избили мужчину и начали собирать вещи женщины.

Мужчина молча сходил за охотничьим ружьём и выстрелил один раз в воздух, второй раз — в нападавших, которые в этот момент решили спешно ретироваться. Один молодой человек получил многочисленные ранения ягодицы, поясничного отдела и верхних конечностей.