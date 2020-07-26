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Ссора мужчин закончилась стрельбой из ружья в Ленобласти

News.ru
3 часа назад
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Житель Бокситогорского района Ленинградской области из ружья прострелил ягодицы одному из напавших на него драчунов.
Ссора мужчин закончилась стрельбой из ружья
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошёл в одном из посёлков области.
Молодой человек 33 лет со своим 35-летним приятелем ворвались в дом, где проживал 51-летний мужчина со своей 38-летней сожительницей из Петербурга. Ранее петербурженка встречалась с молодым человеком и тот решил её «отбить». При этом молодые люди избили мужчину и начали собирать вещи женщины.
Мужчина молча сходил за охотничьим ружьём и выстрелил один раз в воздух, второй раз — в нападавших, которые в этот момент решили спешно ретироваться. Один молодой человек получил многочисленные ранения ягодицы, поясничного отдела и верхних конечностей.
Ранее NEWS.ru писал, что калининградец случайно убил пенсионера из арбалета, теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
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Происшествия,МВД,Фонтанка.Ру,Ленинградская Область
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