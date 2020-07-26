Под Москвой массово эвакуируют жилые дома

Неизвестный сообщил о взрывчатке в трёх жилых домах в Левобережном микрорайоне Химок. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что в Химках, в домах 7, 9 и 15 на улице Зеленой, заложены взрывные устройства», — сказал источник.
Он отметил, что в целях безопасности решено эвакуировать жителей домов.
Сейчас на месте работают полицейские, спасатели и кинологи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что военный эксперт предложил ужесточить законодательство по отношению к «минерам».
«Мы имеем дело с организованным терроризмом. Это не хулиганство. Злоумышленники отвлекают силы и средства национальной безопасности. Пока люди выезжают по ложному вызову, где-то что-то может произойти. Нагрузка на наши спецслужбы просто колоссальная… Поэтому нужно это приравнять к террору и судить по соответствующей статье — сказал эксперт.