Под Москвой массово эвакуируют жилые дома

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Неизвестный сообщил о взрывчатке в трёх жилых домах в Левобережном микрорайоне Химок . Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что в Химках, в домах 7, 9 и 15 на улице Зеленой, заложены взрывные устройства», — сказал источник.

Он отметил, что в целях безопасности решено эвакуировать жителей домов.

Сейчас на месте работают полицейские, спасатели и кинологи.

Ранее «Рамблер» сообщал , что военный эксперт предложил ужесточить законодательство по отношению к «минерам».