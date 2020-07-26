Массовые минирования: под удар попали три города России

Санкт-Петербурге и Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о «минировании» нескольких аэропортов: в Краснодаре Москве . В северной столице спецслужбы среагировали незамедлительно, каждого пассажира отправили на повторный досмотр, а самолеты и здание обыскали с собаками — более 20 рейсов были задержаны. При этом в аэропорту Краснодара заявили, что никаких сообщений не получали.

Анонимные сообщения о минировании поступили в несколько крупных аэропортов России . Под удар попали Краснодар, Санкт-Петербург и Москва. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного в правоохранительные органы о том, что заминированы аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, неизвестные угрожали взрывом самолетов на стоянках в столичных аэропортах. Однако спустя некоторое время официальный представитель международного аэропорта Краснодара Виталий Коренюгин опроверг информацию о минировании.

«Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. Мы не получали информацию о минировании», — заявил он ТАСС.

Несмотря на это, более 20 рейсов не смогли вовремя вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании. Согласно данным табло вылета многие самолеты задержались более чем на два часа — на данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

«В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и САБ согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет», — поясняли в пресс-службе оператора «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы».

Пассажиры рассказали местному изданию «Фонтанка», что после того, как поступило сообщение, сотрудники службы безопасности среагировали очень быстро — их отправили на повторный досмотр. «Посадили всех в автобус, прилетели вертолеты, всех высадили обратно. Так же и соседние рейсы», — уточнил один из вылетавших.

Сразу после этого сообщения о минировали получили правоохранители подмосковных Химок. Неизвестный сообщил о заложенной бомбе в трех жилых домах — всего были эвакуированы 150 человек. Отмечается, что дом, расположенный по улице Зелёной, был обследован. Вызов оказался ложным.

За пять дней до этого в похожей ситуации оказался и аэропорт в Хабаровске . Сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании воздушного порта оказалось ложным, писало РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

Он рассказал, что здание аэропорта было проверено. Взрывное устройство не нашли. Были задержаны на вылет два рейса в Москву и Екатеринбург, только спустя несколько часов аэропорт вернулся к обычной работе.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило сообщение о минировании терминала внутренних авиалиний хабаровского аэропорта. В результате из здания были эвакуированы пассажиры и персонал.

С конца 2019 года по России прокатывается очередная волна предупреждений о минировании. Сообщалось об угрозах взрыва в торговых центрах, судах, учебных заведениях, на станциях метро и вокзалах. В результате проведения проверок все сообщения оказались ложными.

В начале марта 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы постоянно ищут авторов сообщений о «минировании» как самолетов, так и других важных объектов.

«В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может», — подчеркивал он.

При этом незадолго до этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, ужесточающий наказание для телефонных террористов. Колония грозит гражданам, которые сообщали о «минировании» объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц и университетов, или в случае, если сообщение причинило коммерческим структурам ущерб на сумму свыше 1 млн рублей. Для таких нарушителей предусмотрено до пяти лет колонии или штраф в размере до 700 тыс. рублей.

В 2019 году чаще всего письма с угрозами приходили в учреждения социальной инфраструктуры Москвы и Петербурга. Так, на электронные почты школ, детских садов, больниц и торговых центров поступали сообщения о заложенных бомбах. При этом ни одно из них не подтвердилось.